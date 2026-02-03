疑感情不順「隨機砍人」！足療師「20公分兇刀」曝光

社會中心／李明融報導

台南市南區金華派出所前昨（3日）晚8點左右，一名在足體養生館上班的29歲男子疑似因感情方面出現問題，精神狀況不穩，帶著自己工作用的「足療刀」在斑馬線上隨機砍人，造成2男1女受傷，警方立刻將男子壓制逮捕，而他行兇時的刀具也隨之曝光，是一把長約20公分的足療刀，恐怖畫面曝光。





陳姓嫌犯手持長20公分的長刀，在馬路上隨機砍人。（圖／翻攝畫面）

兇刀長達20公分，相當恐怖。（圖／翻攝畫面）

派出所前大膽行凶 持足療刀追砍過路民眾





據了解，陳姓嫌犯疑似在附近的足體養生館任職，從事足療相關的工作，近期因感情方面出現問題，情緒上變得非常不穩定，3日晚間突手持工作用的「足療刀」就直接在金華派出所前對著行經斑馬線的民眾一陣追砍，陳姓男子一路追砍到派出所門口前，直到大批員警壓制，將其逮捕，導致42歲男子、32歲女子，以及29歲男子拇指約1.5公分刀傷皆被砍傷，送醫時意識清楚，目前由醫院持續治療觀察。

案發後，市長黃偉哲立即到現場探視傷者。（圖／翻攝畫面）

凶器長達20公分 市長趕赴醫院探視傷者





警方後續起獲行兇用的刀具，是足療店上班時會使用到的足療刀，兇刀長度約20公分，上方還看得到感傷人留下的血跡，目前警方仍在釐清陳嫌背後犯案動機。市長黃偉哲事發後立即前往醫院探視傷者，並對家屬表達慰問與關心，同時也請救治醫院務必提供最完善的醫療協助。相關案情正由檢警深入偵辦中，有任何最新情況，也會一一向市民朋友報告。

