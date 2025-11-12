疑感情糾紛衝住處勒斃前女友 49歲男遭羈押禁見
桃園市驚傳情殺命案，49歲李姓男子疑因感情糾紛，10日清晨到前女友周姓女子平鎮區的住處，以勒頸方式將其殺害。警方獲報後逮捕李男，經桃園地檢署訊問後，認其涉犯殺人罪嫌重大，並有逃亡、滅證之虞，昨(11)日聲押禁見獲准，檢方除持續偵辦外，亦已啟動被害人家屬關懷機制。
桃園地檢署於前(10)日下午接獲平鎮警分局通報李姓被告殺人案件，旋即指派外勤檢察官偵辦，經檢察官指揮鑑識小組現場勘查蒐證及率同法醫前往相驗，並訊問李姓被告及相關證人後，認李姓被告因感情因素不滿其周女，於11月10日上午6時30分許至被害人平鎮區住處前，以勒頸方式殺害被害人，而涉有刑法第271條第1項之殺人罪嫌，罪嫌重大，有逃亡、滅證及反覆實施犯罪之虞，於昨日向法院聲請羈押獲准。
桃檢表示，該署獲悉此案後即刻通知犯罪被害人保護協會桃園分會，提供家屬關懷保護服務，相伴家屬面對傷痛，此案進入審理程序後，亦將持續協助陪伴，落實犯罪被害人權益保障。據《TVBS新聞網》報導，李男10多年前就曾因殺妻入獄，今(114)年9月才剛假釋出獄，卻不料竟再犯重罪。
