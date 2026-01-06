疑感情糾紛釀殺機！基隆45歲男遭砍 附近攤商：三年輕人匆忙逃跑

社會中心／陳崇翰、馬聖傑、嚴凱 基隆報導

基隆和平島市場內一處公寓，今天（週二）驚傳砍人案！一名45歲的林姓男子，疑似捲入感情糾紛，在公寓內遭多名年輕人砍傷！附近攤商表示，有看到三名年輕人，匆忙從公寓逃離！警方調閱監視器，發現這夥人一路往平二路方向逃逸，正鎖定對象追緝中。

警消獲報趕抵這處公寓，就見一名男子虛弱坐在地上，身上有多處刀傷！馬上緊急將他送醫！走進公寓樓梯間，地上還能看到明顯血跡，這棟位在基隆和平島市場內的公寓，驚傳持刀砍人案！附近攤商曾目擊，有三名神色匆忙的年輕人，從公寓衝出逃逸！

附近攤商：「因為三個年輕人很匆忙，很匆忙的就下來，我們在樓下不會聽得到（爭吵聲）。」

驚悚砍人案發生在，週二早上九點多，當時正值市場營業時間，攤商忙碌根本沒發現異狀，遭砍的46歲林姓男子，左手、左腳及左腹部都有刀傷，緊急送醫後雖然暫時脫離險境，但他失血過多、身體太虛弱，還無法製作筆錄，但警方初步調查，疑似是感情糾紛釀殺機！調閱監視器，發現從公寓慌忙逃離的三名年輕人，從和平島市場離開後，一路朝平二路方向逃逸。





和一路派出所副所長林思源：「（傷者）經送醫暫無生命危險，警方目前已鎖定涉案人員，調查事發原因全力追緝中。」

案情恐怕不是簡單的感情糾紛那麼簡單，得等嫌犯通通到案，才能拼湊事件真相。

