疑感情糾紛 男子開車撞女友 倒車迴轉"再撞情敵"

地方中心／陳崇翰 基隆報導

基隆市中正區一處社區，昨天（22）晚上，發生一起蓄意開車撞人事件，有一對男女走在人行道上，卻突然被一輛轎車衝撞，男子驚險閃過，女子重傷倒地，但駕駛不死心倒車迴轉再撞一次，最後開車逃跑，但事後發現開車的是女子的現任男友，而遭撞的男子，是她的前男友。

監視器畫面中，一男一女前後走在人行道上，下一秒，一輛銀色轎車突然衝上人行道。男子反應快閃過，但女子卻當場被撞倒。駕駛眼看沒撞到男子還不死心，竟然倒車再撞一次，男子也急忙跳開，最後駕駛沒轍，只好開車逃跑。

目擊民眾：「那個女孩子很嚴重，(看到她)整個都是血，可能從那裡開出來，車去撞 (被撞女)她就整個人飛去那裡」。

目擊民眾：「想說奇怪，怎麼會有唧(聲音)，好像煞車、飆車聲音，我想說不然我出去看看，我沒帶手機 對面就在看，叫對面的幫忙叫救護車」。

前男友：「我逃掉了，沒有啦他跑很快，(他是要找你的嗎)他要找，我不知道該怎麼說(這個女人是你的朋友嗎) 前女友」。

28歲林姓男子和女友同居，幾天前發生爭執。（圖／民視新聞）

警方調查，逃過一劫的林姓男子，受傷魏姓女子的前男友，而開車撞人的是，女子28歲的現任男友，也姓林。事發在基隆中正區一處社區，28歲林姓男子和女友同居，幾天前發生爭執，現任男友深夜載著一隻狗想討女友歡心，但途中撞見女友和前男友同行，一時情緒失控，開車衝撞，造成女子鼻骨骨折、全身多處撕裂傷，又兩度要撞他前男友，警方獲報立刻展開追查。

基隆警局第二分局八斗子分駐所長 陳志峰：「經警方調閱監視器，鎖定涉案車輛，並於轄內尋獲該車，警方即刻循線查緝嫌疑人到案，訊後依殺人未遂罪，移請基隆地檢署偵辦」。

見女友與前男友同行 基隆醋男駕車衝撞 殺人未遂罪被送辦

女子鼻骨骨折、全身多處撕裂傷。（圖／民視新聞）

現任男友吃前男友的醋，一場感情糾紛，演變成蓄意撞人，男子為了女友吃上法律刑責，真的很不值得。

《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！

原文出處：見女友與前男友同行 基隆醋男駕車衝撞 殺人未遂罪被送辦

