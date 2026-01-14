疑感應故障! 台電左營變電所爆鐵捲門夾死人

南部中心／陳家祥、陳姵妡 高雄報導

高雄左營驚傳電動門夾死人意外，案發在台電左營二次變電所，台電巡檢班，60多歲的張姓班長，上午七點多前來作業，疑似電捲門感應故障，導致班長被卡在門柱跟鐵捲門中間，被救出時已經沒了呼吸心跳，家屬得知消息相當悲慟，哭到癱軟。





張姓台電巡檢班班長，一早前來作業，為了開門被電捲門夾住。（圖／民視新聞）

高雄台電左營，二次變電所前，緊急拉起封鎖線，因為驚傳門口的自動電捲門，發生夾死人意外。門口停放的機車，上頭還掛著早餐，案發在上午七點多，當時張姓台電巡檢班班長，一早前來作業，他用鑰匙啟動電捲門，疑似電捲門紅外線感應故障，導致張姓班長整個人，被夾在門柱跟電捲門中間，被救出時，已經沒了呼吸心跳。台電電控處經理黃明陽：「在開啟的過程中，他要出去牽摩托車，並沒有照正常的程序開門進來，就用手伸進來的方式，去做這樣的一個動作，才發生這次不幸的憾事。」家屬得知噩耗，哭到癱軟無法接受，據了解，張班長已經60多歲，再兩年就打算退休，沒想到卻發生憾事，讓家屬相當悲慟。

家屬得知噩耗，哭到癱軟無法接受。（圖／民視新聞）









死者兒子：「很好的人他很好相處，他做事都親力親為，結果這個門也沒有什麼防撞機制，就直接給他這樣給他夾下去了，這個問題應該台電要重視啊，怎麼會這樣。」台電董事長曾文生：「台電的同仁全部是我們的家人，那站在公司的立場我代表公司，我們的同仁在工作的過程裡面，遇到任何的工作傷害，台電公司一定會盡最大的努力，給予撫卹。」台電也表示，會釐清事故發生原因，來做後續改善。實際詢問電捲門廠商，廠商表示，紅外線的確有可能因為高度、或是人員跌倒無法正確感應。記者vs.電捲門廠商師傅陳武雄：「有沒有說可能跌倒，可能會感應不到有會，高度他的高度，高度對對對，自己要按遙控器打開。」到底是什麼狀況，導致電捲門故障而造成人員夾困，將得等警方跟台電相關單位，進一步調查釐清。





