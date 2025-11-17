疑慶生喝到茫? 男闖紅燈穿越馬路遭轎車撞飛

中部中心／黃毓倫、李文華 彰化報導

一名男子日前到彰化岳母家慶生，疑似喝酒後出門，要走到對面超商，闖紅燈沒走斑馬線，造成綠燈直行的轎車，反應不及，行人撞擊擋風玻璃，再噴飛出去。當時在路口待轉的民眾目睹車禍，嚇得驚聲尖叫，行車記錄器畫面曝光，可以看到男子，可能是不勝酒力，走路有點不穩！

一名男子來到路口，準備穿越馬路，但他走的方向是紅燈啊，他老兄沒在怕，闖紅燈就算了還沒走斑馬線，走到一半時，還停下來等車子通過，正當他以為沒車時，邁步往前走，又有一輛車開過來，駕駛反應不及，直接把行人給撞飛，嚇得在車上待轉的目擊民眾，驚聲尖叫。

附近民眾聽到碰一聲出來查看，一名男子已經挨撞倒地不起。（圖／民視新聞）









聲源：目擊民眾：「我們看到的時候他已經，走到那個安全島那個中間那邊，但是那一條沒有斑馬線喔，然後想說奇怪那個人好像，他不知道不確定有沒有喝醉，但是他就是有一點，走路不穩這樣子的感覺。」

聲源：附近民眾：「女兒跟女婿回來慶生，應該是喝酒後，要過去超商買東西，剛好過馬路沒走斑馬線，直接闖紅燈這樣子，（應該是喝茫了）對啊。」

這起車禍發生在15日晚上七點多，附近鄰居說這名挨撞的行人，來岳母家慶生，疑似喝茫了想去對面超商購物，結果違規穿越馬路闖紅燈，害得自己挨撞，先撞擊轎車擋風玻璃，再噴飛落地。

彰化交通分隊小隊長羅俊峰：「民眾駕駛自小客車，由彰南路二段東向西直行，行經肇事地點，與一位由彰南路南向北，穿越道路之行人，發生碰撞交通事故，行人意識不清傷勢嚴重，送醫治療中。」





行人先撞擊擋風玻璃，接著又噴飛出去倒在馬路上。（圖／民視新聞）









李姓男子頭部、胸部、四肢都有多處受傷，幸好緊急送醫治療，沒有生命危險。只是行人違規闖紅燈穿越馬路，真的太危險，十字路口，車要禮讓人，至於行人本身也要守規矩！





《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！

