疑手扶梯捲「洞洞鞋」！ 北捷亞東醫院站8人摔一團

捷運亞東醫院站，10日上午10點多，一名婦人搭乘手扶梯，疑似洞洞鞋突然被捲入，重心不穩往後跌落，導致後方7名旅客就像骨牌一樣連環摔，所幸有目擊民眾立即按下緊急停機鈕，站務人員也隨即到場，協助傷者送醫。

救護車歐伊歐伊到場，救護車鳴笛趕到，志工立即上前引導，原來捷運站內傳出有人受傷，手扶梯上的旅客全摔得東倒西歪，有人跌坐階梯有人拉著扶梯，還有人出手相頂，就像骨牌一樣一個一個往下倒，民眾目擊嚇壞了。

事發在台北捷運亞東醫院站內，10日早上10點多，一名婦人疑似穿著洞洞鞋搭乘手扶梯，沒想到鞋子突然捲入，她重心不穩往後跌落，後方7名旅客被波及接連摔倒，民眾趕緊按下緊急停機鈕，民眾危小姐說：「哇，有點危險，(請長者)站穩扶好這樣，本身不會穿那種會有危險的鞋子。」

站長接獲消息，協助腿部受傷的婦人送醫，後續對電扶梯設備進行檢視，而讓人憂心的是，當時摔倒的旅客幾乎都是長者，記者羅立安說：「民眾出門搭乘大眾交通運輸工具的時候，常常會有需要上下樓的狀況，這時候除了搭乘手扶梯，長者其實搭乘電梯，會更安全。」

民眾出門搭乘大眾運輸工具，常會有需要上下樓的狀況，長者除了選擇手扶梯，也可以選擇搭乘電梯會更安全，民眾搭捷運時常會聽到，緊握扶手站穩踏階，如果發現類似緊急狀況，先按緊急停機鈕，站務員會在第一時間趕往處理。

