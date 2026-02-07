疑打火機.電池惹禍！ 垃圾車冒火煙所幸即時撲滅

屏東縣 / 綜合報導

過年前大掃除，提醒大家，丟垃圾前一定要做好分類，屏東縣竹田鄉一輛垃圾車，5日下午回到資源回收廠處理垃圾時，車後斗突然竄出火煙，由於車上不少易燃物品，一名清潔隊員立即拿起車上的滅火器滅火，清潔隊長說，可能是民眾丟棄的打火機、手機、電池或是高壓容器，擠壓時產生化學反應而冒火，還好火滅得快，沒造成火災！

垃圾車後斗冒出火煙，眼見車上不少易燃物品，現場大家好緊張，屏東竹田清潔隊員說：「後斗放下來，後斗放下來。」駕駛把後斗放下來，隊員拿著滅火器往火點直接噴，火滅了，冒出大量白煙，看到當下的監視器畫面，垃圾車後斗冒煙時，一名隊員反應快，隨即衝去拿滅火器，沒讓火勢延燒。

廣告 廣告

這起意外，就發在5日下午，屏東縣竹田鄉，的資源回收廠區，屏東竹田鄉清潔隊長鄭順發說：「他們是在把這些子母桶，要把它丟那個垃圾上面去，垃圾車在倒的過程中就悶燒了。」至於回收垃圾，為何會冒火煙，清潔隊長說，因為民眾沒做好分類。

屏東竹田鄉清潔隊長鄭順發說：「疑似有民眾把手機的電池還有打火機，把它丟到垃圾後面去了，導致我們垃圾在搗碎的當中產生火花。」疑似是打火機手機，電池還是高壓容器，垃圾車後斗進行擠壓時，受到壓力時爆開起火。

屏東竹田鄉代理鄉長方慧茹說：「像是打火機，噴霧罐，瓦斯罐，還有像是含壓容器，電池類等等的，因為這些物品很容易在壓縮作業的時候產生爆炸。」

農曆過年就快到了，不少民眾開始進行大掃除，近期各清潔隊，清運的垃圾量大增，提醒民眾，一定要做好分類，以免發生類似的狀況，除了增加清潔隊員的困擾，也可能釀出嚴重火災。

原始連結







更多華視新聞報導

屏東預拌混凝土車轉彎翻覆 混凝土灑滿路面忙清理

除濕機起火自燃！住戶急拔插頭 連天花板都燻黑

驚險！起火點近加油島憂引爆？ 中油：距油槽逾6公尺

