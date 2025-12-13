疑拉眼角種族歧視亞裔！芬蘭小姐遭撤銷頭銜

2025年「芬蘭小姐」札夫切（Sarah Dzafce）因涉嫌種族歧視被撤銷頭銜。（圖／達志／美聯社）

在代表芬蘭出席2025年環球小姐選美大賽（Miss Universe 2025）數週後， 札夫切（Sarah Dzafce）因一則帶有種族歧視意味的社群媒體貼文，被正式撤銷「芬蘭小姐」（Miss Finland）的頭銜。

綜合外媒報導，芬蘭小姐組織（Miss Finland Organization）於11日透過選美賽事的Instagram官方帳號發布聲明，對外說明對札夫切所採取的紀律處分。該事件起因於1張在社群平台上廣泛流傳的照片，畫面中札夫切做出被認為具有種族歧視意味的手勢。

（圖／翻攝自芬蘭廣播公司）

聲明以芬蘭語發布，並在貼文說明中附上英文翻譯，內容指出：「自今日起，札夫切所持有的芬蘭小姐頭銜正式撤銷。這項決定並非針對個人的人性價值，而是關於責任。當1個人肩負國家與國際層級的代表角色時，其行為與責任是不可分割的。」

在此之前的數日，芬蘭小姐組織曾與札夫切合作，在Instagram上發布1則道歉聲明。她於8日在個人帳號中寫道：「我完全理解，我的行為已經在許多人心中造成不快，對此我深感抱歉。我尤其想向那些因此事件而受到直接影響的人道歉，這絕非我的本意。」

札夫切在聲明中提到，芬蘭小姐這個頭銜及其所伴隨的責任，涵蓋了「我如何說話、如何行事，以及我的行為可能對他人造成的影響」。她補充，自己於上個月代表芬蘭前往泰國參加國際賽事，並於11月21日見證環球小姐組織（Miss Universe Organization）加冕新任冠軍。

這位如今已失去頭銜的前芬蘭小姐表示：「我知道自己仍有很大的成長空間。對我而言，最重要的價值之一是尊重每1個人、他們的背景以及彼此的差異。對我來說，重要的是每個人都能做自己，並被有尊嚴地對待。」

她最後寫道：「未來，我希望用行動多於言語，來展現我是1位什麼樣的芬蘭小姐，1位能夠團結他人、傾聽他人，並以溫暖態度待人的芬蘭小姐。我會從這次事件中學習，並承諾持續成長。」在接下來的1週內，芬蘭小姐官方帳號持續回應此事，發布多則道歉聲明，並重申選美組織的核心價值。

10日發布的其中1則聲明指出：「芬蘭小姐組織在此清楚且明確地表明，我們不接受任何形式的種族主義或歧視性行為。」該國家級選美組織也進一步說明，其原本計畫與當時尚未返國的札夫切進行正式的面對面會談，以檢視「整起事件的完整經過」，並評估是否需要進一步行動。11日確認撤銷其頭銜的聲明中也提到，選美組織高層「特別等候她返國，才能親自評估此事。」

最新聲明中則透露：「近日所發生的事件，在芬蘭國內及國際間造成了深刻的傷害、失望與憂慮，這是完全可以理解的。現任芬蘭小姐在社群媒體上發布的內容，具有冒犯性、造成傷害，且完全違背芬蘭小姐競賽的價值。」

聲明進一步表示：「我們對這些事件所造成的傷害深感抱歉，特別是對亞洲社群，但也包括所有因此受到影響的人。任何形式的種族主義，都是不可接受的。」

截至截稿前，札夫切並未立即回覆《時人》（PEOPLE）雜誌提出的進一步置評請求。芬蘭小姐執行長舍格倫（Sunneva Sjögrén）則向《時人》雜誌說明，圍繞札夫切社群媒體活動的近期事件，「已在芬蘭國內及國際間造成重大的傷害與失望。」

舍格倫解釋，該組織是在經過審慎討論後，才得出撤銷頭銜這一「必要的結論」。她在專門提供給《時人》雜誌的聲明中表示：「履行芬蘭小姐職責所需的條件已不再成立，因此頭銜被正式撤回。這項決定並非對莎拉作為1個人的價值下判斷。成長與學習依然是可能的，我們真誠祝福她未來一切順利。」

舍格倫也透露，札夫切將可使用選美組織提供的「治療性對談支持」以及「媒體相關指導」，此支援將持續至2026年9月。她也表示，未來芬蘭小姐相關活動仍將歡迎札夫切出席。

「我們仍然感謝她在環球小姐舞台上優雅地代表芬蘭，」該組織負責人稱，「作為1個歷史悠久的國家級機構，我們認為自己有責任，確保任何1位代表在面對艱難時刻時，不會完全孤立無援。因此，我們提供支持作為1種選項，同時充分尊重每1個人的自主權與個人意願。」

舍格倫強調，芬蘭小姐組織「不參與政治辯論」，並指出其責任在於「不論周遭公共氛圍如何，都必須維護尊嚴、公平與尊重」，這一點也反映在芬蘭小姐90年的歷史之中。

她表示：「該時刻顯示，身份與代表性的問題在芬蘭社會中引起了多麼深刻的共鳴。因此，當1名並未選擇政治角色的年輕女性，成為國內外高度關注的焦點時，公共對話更必須建立在正確性、脈絡與尊重之上。我們的承諾，是提升對話層次，而不是加劇分裂或對立。」

同樣在11日稍晚，原本的亞軍雷赫托寧（Tara Lehtonen）被正式加冕為2025年芬蘭小姐。她在分享新頭銜的貼文中承諾，將「以驕傲與深切的尊重來承擔這個頭銜」。雷赫托寧補充：「從旅程的一開始，我就說過，這對我而言不只是1個頭銜，而是1份責任、1個機會，以及1種信任的象徵。」

