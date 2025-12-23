疑拐騙未成年女兒赴日賣淫 泰籍女遭台灣政府遣返

近期日本政府查獲按摩店疑似僱用泰籍12歲未成年少女從事違法勞務，並涉嫌嚴重侵害兒少權益，經追查發現其泰籍生母涉有重嫌，引起泰、日兩國政府高度重視。該名生母案後於今年9月自泰國入境台灣，並因涉從事違反《社會秩序維護法》情事及逾期停留遭桃園市警察局查獲，隨即移由內政部移民署執行收容。刑事警察局已偕同移民署於今(23)日將該名生母遣返回國，將由泰國警方接押及續行偵辦。

刑事局指出，該名泰籍女子被我國移民署收容後，鑑於日本及泰國警方均積極爭取將嫌犯遣返回該國受審，雙方代表並多次拜會內政部警政署及移民署，經刑事局透過駐泰國、日本聯絡組迅速啟動跨國協調機制，歷多方協商後，考量案件偵辦效率及避免冗長引渡程序延宕司法正義，並為回應社會期待，已由移民署依違反《入出國及移民法》規定，將該對象遣返回其原籍國泰國。

該案在警政署、移民署及日本、泰國警方通力合作下，圓滿落幕。不僅確立我國在區域治安聯防體系中的重要樞紐地位，更具體實踐了跨國合作打擊犯罪、守護兒少權益的堅定決心。

