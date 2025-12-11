疑拿紅包替往生者多燒庫錢 北市懷愛館技工涉貪遭聲押

台北市懷愛館技工胡舋之，涉嫌收受業者賄賂遭到聲押禁見。呂志明攝



台北市殯葬館理處懷愛館(原北市第二殯儀館)技工胡舋之，涉嫌收受殯葬業者賄賂幫往生者多燒庫錢，台北地檢署昨(12/11)日指揮廉政署持法院核發搜索票，兵分30路大搜索，同時以被告身分約談涉案的胡舋之等5名技工及9家業者等17人到案，胡舋之在今日凌晨近3時許移送北檢，檢察官複訊後認為胡女涉犯《貪污治罪條例》收受賄賂罪，向法院聲請羈押禁見。

疑似共謀的其餘4名技工謝翁、陳振源、陳政何、胡美芳，各諭知10萬元交保，其中胡美芳因籌不出保釋金，最後改為限制住居。另外，行賄的業者陳致成，涉犯《貪污治罪條例》行賄罪，諭知20萬元交保，其餘10名業者各3萬元交保，另有1名業者則請回。

據了解，涉案的技工都在北市懷恩館任職，主要負責燒庫錢的工作，依照懷恩館的規定，為了環境保護，每名往生者每日燒庫錢的上限為20包。

然而有不少往生者家屬，認為庫錢是燒給往生者的紙錢，象徵亡者在陰間的「銀行存款」或「財庫」，用於繳還生前投胎前向陰間庫官所借的轉世盤纏，幫助往生者在冥界過得富足，因此透過殯葬業者向技工請託，可以每天多燒些庫錢。

有業者受託後，透過關係請技工幫忙，也有的業者直接行賄技工，廉政署獲悉後報請台北地檢署檢肅黑金專組檢察官黃則儒組成專案小組偵辦。

專案小組昨日持法院核發搜索票，前往9家禮儀公司、及涉案技工、業者住居所共30處執行搜索，同時以被告身分傳喚技工、業者共17人到案。

