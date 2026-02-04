疑持刀原因曝！苗栗男闖市場砍人 他見警「頭中刀」嚇壞

鍾男中彈後被抬上擔架送醫。（圖／東森新聞）





苗栗縣南苗市場今（4日）發生砍人案。41歲鍾姓男子在市場持刀揚言殺人，隨後因砍傷員警胸部中彈送醫。據悉，鍾男作案當下疑似為討債進入市場，卻無預警揮刀砍傷前來處理員警，造成現場共3人受傷送醫。

苗栗警方上午8時4分獲報，米市街南苗市場有人持刀，立即先調派2名員警趕赴現場。一名市場管理員透露，鍾男當時精神似乎不太穩定，他問對方幹嘛拿刀？竟得到「砍人」的答案。

管理員心有餘悸表示，鍾男突然對員警揮砍2刀，接著就被另名員警開槍擊中倒地。另據其他多名目擊者說法，鍾男疑似為了討債才拿刀進入市場，卻認錯人還向其他人要手機，之後因不願交出刀具遭員警噴辣椒水，情緒失控對其中一名員警頭部砍了2刀。

廣告 廣告

另名員警見同事濺血倒地，不得不在空間狹窄又人潮眾多的市場內開槍，其中1槍擊中鍾男胸口，另1槍誤擊見義勇為協助警方的55歲羅姓男子左手；受傷31歲朱姓員警起身後，不顧頭部5公分撕裂傷傷勢一起與眾人壓制鍾男。受傷3人送醫後暫無大礙，鍾男詳細持刀原因及案發經過，有待警方進一步釐清。

東森新聞關心您

犯罪行為，請勿模仿

更多東森新聞報導

台南隨機砍人釀3傷！嫌犯機械式回覆 拒說犯案動機

桃園發愛心白米竟過期8年 公所澄清「日期印錯」

新北女上烘爐地！擦撞肇逃又自撞山壁 求財不成先破財

