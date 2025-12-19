疑挾怨報復 51歲男先開車衝撞再拿水果刀刺殺

cnews204251219a09

CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導

南投縣名間鄉山腳巷內，今（19）天傳出一起殺人案件。51歲黃姓男子，疑長期與隔壁的65歲蕭姓男子，因噪音問題口角爭吵。今天上午見蕭男騎機車出門，竟開車尾隨後方，將蕭男撞倒後再拿出水果刀刺殺。南投警分局表示，勤指中心於上午7時40分許，接獲黃男撥打110報案，自稱犯下殺人案，立即通報線上巡邏警力到場，現場發現蕭男已倒臥在路面，立即通報119消防局，將他送醫急救後，仍宣告不治。

警方調查，蕭姓男子，與涉案的黃姓男子是鄰居，先前疑似因噪音問題，已有糾紛口角。今天黃嫌發現蕭男騎機車外出，涉嫌立即駕駛自小客車，由後方衝撞蕭男，等他倒地後，再掏出預藏的水果刀刺殺，導致蕭男身亡。黃嫌犯案後，於今天上午7時42分許，自行撥打110報案自首，員警到場後也坦承殺人犯行。

南投縣政府警察局表示，鑑識科人員已到場採證，在現場查扣作案用刀械、車輛等，案情釐清後，全案將依殺人罪嫌，移送南投地方檢察署偵辦。

照片來源：南投縣警方提供

