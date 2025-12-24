疑捲于朦朧命案「喊好吃」！程青松爆來台現身萬華 最新行蹤曝光

記者蔡維歆／綜合報導

于朦朧,程青松。（圖／于朦朧小紅書、程青松微博）

中國男星于朦朧11日墜樓身亡，但案件疑點重重，引來網友質疑是陰謀論，生前他在一場飯局上，中國知名導演程青松也爆名列其中，網友挖出他曾發文寫下「好吃」，事後程青松發聲明駁斥與此事有關。如今則有人目擊他疑似現身台北萬華，行蹤曝光。

程青松發聲明（圖／翻攝自微博）

有網友發文表示在萬華某一間薑母鴨店疑似看到程青松，「我走過去然後看到疑似他戴髮箍布丁頭橘紅色，戴黑框眼鏡，他感覺跟朋友喝酒，我就跟他對看 我一直看看特徵，臉方方的，身高目測170到175公分。」引起底下網友留言議論，「你有拍照嗎？」、｢確定是他嗎？」，「他不是已染金髮？」

不過以上為Threads上網友們提出的觀點／說法，真相為何仍待釐清。截至目前為止，已有超過70萬名網友參與「為于朦朧討公道」連署，呼籲相關單位展開全面、獨立且透明的調查。不過中國警方仍維持9月結案結論「酒後意外墜樓身亡、排除刑事案件嫌疑」，且曾逮捕3名發布于朦朧「遭設局侵害」、「被吊在高樓、開膛破肚」、「于朦朧母親被控制」等訊息的網友，稱其編造、散布謠言。

