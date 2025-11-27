疑捲于朦朧命案！田海蓉首映會驚見他「生前黑影」 網：背脊不涼嗎

娛樂中心／綜合報導

中國男星于朦朧今年9月驚傳墜樓身亡，如今事件已延燒2個月，由於真相未明，許多明星、導演都被傳出與于朦朧的死有關，其中女星田海蓉自導自演的新片《我的世界沒有我》預計11月27日上映受到輿論影響，結果還未上映就收到大量負評。近來她出席首映會台上致詞，更被網友發現她後面疑似于朦朧的影子，引起熱議。

于朦朧墜樓案疑點重重。（圖／翻攝自于朦朧微博）

田海蓉出席自導自演的電影《我的世界沒有我》首映活動，台上激動發言，由於舞台燈光，有網友發現她背後出現的黑影看來跟于朦朧身影神似，不少于朦朧的粉絲留言開罵：「朦朦就在你的身後，他來抓妳了。」、「朦朧站在妳後面，背脊不涼嗎？」，但也有人回放影片認為那應該是主持人或其他來賓的影子。

而于朦朧離奇墜亡後，官方僅以「飲酒意外墜樓」定調死因，但大眾並不買帳，事發後，網路瘋傳一份17人「死亡飯局」名單，田海蓉、程青松等人皆被點名，掀起爭議。但程青松當時隨即在網路上公開與田海蓉的對話截圖，強調自己當晚並不在場，試圖為自己洗清嫌疑，然而田海蓉卻在29日於微博發文反駁，直言自己「無法證明他的清白」，更透露第一時間已要求對方刪文，雙方關係疑鬧翻。

