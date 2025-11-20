疑捲家寧爭議！炎亞綸40歲生日發文嘆「禍不單行」：許多莫名其妙的事牽連

炎亞綸今（11/20）迎來40歲生日，在社群發文感嘆自己被許多莫名其妙的事牽連。翻攝炎亞綸臉書



男星炎亞綸先前被影射協助YouTuber家寧打壓Andy老師，爭議爆發後並未正面回應，炎亞綸今（11/20）迎來40歲生日，在社群發文說：「這一年有的沒的事情很多，可謂禍不單行，許多莫名其妙的事都會和我有所牽連」，不過他也感謝在他落難時伸出援手的每個人，「我問心無愧，心裡的平靜是我送給自己的禮物。」

炎亞綸今天過生日，他在社群有感而發寫下長文：「一年一度的生日，感謝我所失去的教會我珍惜；感謝我所得到的，教會我知足；感謝離開我的，讓我知道我的不足；感謝不離不棄的人，讓我心裡充足；感謝在我落難時伸出援手的每個人，讓我知道在朋友面對困難時我也可以同樣的伸出援手。」

廣告 廣告

炎亞綸還說：「這一年有的沒的事情很多，可謂禍不單行，許多莫名其妙的事都會和我有所牽連」，但他和以往一樣，只願意相信世界善意還是多數，所以秉持善良念頭；不想和過去一樣，總是唇槍舌戰，劍拔弩張。他強調，也許這個選擇會讓他飽受質疑，會讓他讓許多人誤會，「但沒所謂了，只要相信我的人相信，足矣，其他的都是多餘。」

炎亞綸在發文最後說，自己會繼續修行、繼續成長，繼續訓練自己泰山崩於前面不改色。他認為，過去種種是改進的機會，但他也很有信心自己對於人「90%都能以善良對待」，以真誠待之，於是他問心無愧，「心裡的平靜是我送給自己的禮物，I still love the world.」。

雖然炎亞綸發文內容並未指出自己被牽連的是什麼事情，不過網友從字裡行間推敲，紛紛揣測是指先前捲入Andy、家寧爭議風波。YouTuber「Andy老師」與前女友家寧分手後因財務糾紛風波不斷，Andy上月控訴家寧一家不僅想「找人處理」他，還有一名「副業眾多的知名男星」協助張家，並找來公關團隊操盤。

由於炎亞綸過去曾與家寧同框、社群平台互追，甚至有網友翻出，他過去曾表示自己蠻會處理公關危機，還訓練了一批人，網友揪出各種細節比對，質疑炎亞綸就是協助家寧的男星，不過，炎亞綸對此從未正面回應，如今生日發文似乎意有所指，也引發網友瘋猜生日貼文是在為這件事喊冤。

更多太報報導

玄彬、孫藝真摘青龍影帝、后遭酸爆 韓網狂轟「公信力跌谷底」

粿粿出軌風波重創演藝事業 成人平台「SWAG」出手邀約引論戰

愛情長跑11年！金宇彬、申敏兒宣布結婚 婚禮日期曝光