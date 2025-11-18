疑捷運工地灰白廢水流入景美溪 工程局：淤沙不至明顯汙染

從空拍機視角可見，政大旁的景美溪因為降雨水位比前一日升高，河水則呈現黃泥色，而溪旁的排水口，水的顏色也與河川相仿，不過就在前一日下午，有民眾發現，靠近排水口側流出白灰色廢水，與碧綠色溪水呈現明顯反差。

政大學生說道，「如果是真的的話那很糟。」

萬芳與萬興里長皆在臉書上回應民眾，當地里長指出，景美溪污染雖非第一次，但這種污染並不常見。

台北市文山區萬興里長林志冠表示，「民眾看到當然都有恐慌啦，以這一次來說你說會不會是工廠，其實因為萬興里這邊沒有工廠。」

北市環保局接獲陳情後，隨即派人前往稽查，在排除抽水站與民間新建工程的可能後，來到捷運環狀線南環段的工地，初步發現工地沉沙池淤積未清。

再查看雨水下水道管理系統圖面，初判可能是沖刷導致沉沙池廢水，漫淹至側溝再帶往景美溪。

北市環保局環保稽查大隊長顏伶珍指出，「它在它工區前方的側溝，確實就有灰白色的廢水污染的狀況，所以今天一大早呢，我們就拜託我們溝渠隊，是不是也有相同的狀況，所以就我們目前的證據，應該就是這個工地，罰則的範圍是3萬到3百萬元。」

台北市捷運工程局第二工程處表示，連接沉砂池的溝渠確實有5公分厚的淤積，沒做好工地管理、更勤於清理會改善。然而遭到質疑污染景美溪，捷運局強調，淤積的泥沙量沒有多到足以造成如此明顯的污染。

對此環保局表示，若對處分有疑義，可採行政救濟。