疑掌摑于朦朧挨轟！經紀人杜強遭爆賣他「生前名牌衣」賺錢 網全氣炸

記者蔡維歆／綜合報導

于朦朧墜樓身亡，被懷疑死因不單純。（圖／翻攝自于朦朧微博）

中國男星于朦朧自9月11日意外身亡，雖然警方強調為酒後墜樓，不過網路上仍流傳許多他生前遭施虐影片，參加死亡飯局等傳聞，質疑一切為陰謀論。近日更有網友曝光疑似于朦朧生前遭到經紀人杜強掌摑畫面，讓許多人氣憤不已。如今更出現疑似杜強的帳號在抖音賣于朦朧生前穿過的名牌衣服，還有網友發現淘寶也出現他所屬的天娛傳媒在賣于朦朧周邊產品，再度讓許多粉絲氣炸。

杜強真名被網友披露為趙肖同，輿論發酵後據傳目前躲藏在天津。（圖／翻攝自微博）

時事評論者李沐陽先前才在節目中指出，有爆料者聲稱杜強在案發後「完全消失」，沒有公開露面，也沒有任何社群更新，引來網友強烈好奇。一些留言甚至稱杜強可能已離開中國，並以假名或偽造身分入境台灣。如今抖音平台出現杜強的帳號販賣于朦朧商品，甚至傳出賠錢的天娛傳媒也在淘寶兜售于朦朧周邊產品，網友紛紛留言痛批：「喜歡可以去自印，不要讓他們賺到錢」、「他們自己害死人還敢賺這樣的錢，哥還活著的時候都不好好宣傳。」

不過以上為Threads上網友們提出的觀點／說法，真相為何仍待釐清。截至目前為止，已有超過70萬名網友參與「為于朦朧討公道」連署，呼籲相關單位展開全面、獨立且透明的調查。不過中國警方仍維持9月結案結論「酒後意外墜樓身亡、排除刑事案件嫌疑」，且曾逮捕3名發布于朦朧「遭設局侵害」、「被吊在高樓、開膛破肚」、「于朦朧母親被控制」等訊息的網友，稱其編造、散布謠言。

