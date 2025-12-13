疑排油煙機故障 北市東區串燒店驚傳火警濃煙沖天

12號深夜，台北東區突然不平靜，一家知名連鎖串燒店突然冒出大量濃煙，嚇壞不少逛街路過的民眾，所幸店家第一時間處置，火勢沒有進一步擴大。

事發在晚間10點多，大安區忠孝東路四段一家串燒店發生火警意外，店內冒出大量濃煙，瞬間籠罩整條人行道，一片霧濛濛，警消接獲通報後，立刻派員趕到現場戒備，不過抵達現場時，店內火勢已經被控制住，並沒有延燒到周邊店家。

據店家表示，可能是火太大或排油煙機積碳太多，導致整個烤爐燃起來，火抽到抽油煙機上，第一時間自行使用滅火器撲滅火源，並迅速疏散顧客，現場沒有任何人受傷。消防人員後續也在現場持續檢查、降溫，避免復燃。

台北／鄭艮祐 責任編輯／陳盈真

