疑搶快左轉加油遭貨車撞甩尾 轎車上5移工嚇壞了
〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣苑裡鎮140縣道一間加油站前，22日傍晚發生轎車與貨車碰撞事故，撞擊力道致使轎車甩尾橫移，後保險桿也噴飛，場面驚悚。幸好這起車禍沒有人員受傷，警方調查雙方駕駛都沒有酒駕，疑因轎車路口搶快左轉去加油而衍生，確切肇責有待調查釐清。
這起車禍發生於昨天傍晚5點34分許，越南籍黎姓移工駕車搭載4名同為越南籍的移工同事，沿140縣道西往東行駛，於黎明路口加油站左轉，與對向東往西直行的貨車發生碰撞。轎車車尾遭貨車撞擊，後保險桿噴飛，撞擊力道也致使轎車甩尾橫移，停擺在加油站前。
警方獲報到場處理，轎車駕駛黎男與貨車駕駛林姓女子都沒有酒駕；黎男稱要左轉入加油站加油，林女則準備到苑裡夜市擺攤，2車6人都沒有受傷。經警方調閱路口監視器影像，轎車疑有搶快左轉之情，詳細肇事原因仍待後續釐清。
