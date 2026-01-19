疑撿拾物品惹禍！台鐵暖暖站一男子遭區間車撞擊身亡

即時中心／綜合報導

台鐵昨（19）日晚間10時52分暖暖站內發生死傷事故，年約40歲的林姓男子疑似在月台為撿拾物品，侵入路線遭進站的4241次區間車撞擊；救出時男子已明顯死亡，事故造成「八堵=四腳亭」區間出現延誤，至於確切事發原因仍有待調查。警方於今（20）日凌晨完成測繪及蒐證後，0時44分恢復雙線正常行車。

根據基隆市消防局表示，昨晚10時58分獲報後，指有民眾遭列車撞擊，立刻派出8車13人到場救援。抵達時發現林男卡在鐵軌與月台間的縫隙，已無呼吸心跳，隨後將列車移動後，經確認男子已明顯死亡。

消防局指出，據轉述林男疑在月台撿拾物品，然而區間車進站時煞車不及撞上；經警方調閱監視器畫面，初步排除外力介入因素導致林男遭列車撞擊。至於確切事故發生原因，仍有待警方後續調查。

事故發生後，現場暫採單線雙向通行，造成「八堵=四腳亭」區間出現延誤。警方於今（20）日凌晨完成測繪及蒐證後，0時44分恢復雙線正常行車。

