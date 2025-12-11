疑擅改表演地點遭開單！街頭藝人槓文化局人員

北市一名街頭藝人日前在信義徒步區表演，擔心發電機等設備可能會造成危險，因此更改演出地點。（圖／翻攝自社會事新聞影音）





北市一名街頭藝人日前在信義徒步區表演，擔心發電機等設備可能會造成危險，因此更改演出地點，卻被文化局人員認為利用道路作為工作場所涉及違規，因此心生不滿，當眾吵了起來。

街頭藝人：「我們昨天已經說過，因為這裡有這一個發電機在這邊，有安全疑慮，所以我們才移到旁邊。」

表演到一半，被文化局人員和員警團團包圍，男子火氣超級大。街頭藝人vs.文化局人員：「那你還是沒有在點裡面啊，那你沒有在點裡面，我是不是勸導過你了，我勸導過你了，那我只好，（你有勸導過我嗎），我昨天是不是有勸導過，（那是昨天），我昨天已經跟你講過了。」

雙方你一言我一句，吵個不停。事發地點就在人來人往的信義徒步區，文化局人員巡查時發現這一名街頭藝人利用道路作為工作場所，已經違規，但是沒有開單權力，因此請警方到場處理。但是這一名街頭藝人，認為是為了避開危險物品才會更改地點演出，巨大的爭吵聲引起不少民眾側目。

