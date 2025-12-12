疑擦撞行人自行離去 未懸掛車牌微電車涉肇逃

cnews204251212a13

CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導

1名呂姓男子於今年11月29日，沿著台中市后里區甲后路一段行走，疑被1輛未懸掛車牌的微型電動二輪車碰撞受傷，沒想到女騎士，肇事後竟直接離開現場。大甲警分局表示，交通分隊警員陳潔瑢獲報前往處理，得知肇事車輛未懸掛車牌，認真積極的陳姓員警，未輕言放棄追查，仍鍥而不捨的持續訪查，除積極調閱沿線監視器畫面，也多次詢問及比對附近人、車特徵，終於在事發近1週後，找到涉嫌肇事的15歲林姓少女。除依肇事逃逸規定處理外，也依違規行為依法舉發。

大甲警分局提醒，駕駛微型電動二輪車肇事致人受傷，除行為人需負刑法肇事逃逸罪責外，依據道路交通管理處罰條例第71-1條規定，微型電動二輪車未掛牌上路騎乘，可處1200元到3600元罰鍰，並禁止行駛及移置保管車輛。

大甲警分局表示，民眾騎乘微型電動二輪車，都應依相關規定，避免荷包失血。而騎乘車輛若不慎與其他人車發生擦撞，不論車損嚴重性或責任歸屬，均勿任意離去，以免吃上肇事逃逸罪責，更是得不償失。

照片來源：台中市警方提供

