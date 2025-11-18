疑收200萬換質詢？ 北檢列黃國昌「貪污被告」 本尊氣炸嗆放馬過來

北檢（資料照）

民眾黨主席黃國昌近日被《鏡週刊》踢爆，在立法院質詢臺雅集團已逝老董遭詐騙案，疑透過凱斯國際公司收到臺雅集團二代挹注資金200萬元，有民眾認為黃國昌涉嫌利用立委職權收受好處，告發黃國昌涉嫌貪污；而北檢日前分他字案偵查。對此，黃國昌痛批，淪為執政黨鷹犬的北檢與綠媒《鏡週刊》一搭一唱，替民進黨打擊、追殺政敵的下三濫行徑，他不會有絲毫畏懼。

針對北檢接獲匿名告發黃國昌涉違反《貪污治罪條例》不違背職務收賄罪分他字案，黃國昌回應，本人無論擔任公職與否，揭弊從未收受任何利益或好處，數週前接受媒體採訪時已清楚說明。

黃國昌提及，如今淪為執政黨鷹犬的北檢與綠媒《鏡週刊》一搭一唱、冷飯熱炒，再一次發動黨檢媒三位一體替民進黨打擊、追殺政敵之下三濫行徑，他重申「不會有絲毫畏懼，儘管放馬過來」。

