疑改裝輪椅「路中狂飆」嚇壞其它用路人！草屯警方要追查

南投草屯出現一名疑似行動不便者坐著改裝輪椅在馬路中間高速行駛的危險情況，引起民眾關注。目擊駕駛將此驚險畫面上傳至網路，該輪椅疑似只有三個輪子，像是被改裝成三輪電動車。專家表示，合法的醫療電動代步車時速上限僅為10公里，而警方則強調輪椅路權等同行人，必須在人行道或靠路邊通行，「路中狂飆」已屬違規行為，將依法舉發。

此為正常輪椅4個輪子 專家：若3輪恐是違法改裝(圖／ TVBS)

這起事件發生在南投草屯敦和路附近，有民眾拍下一名男子坐在三輪車於路中高速行駛的畫面並分享到網路上。附近居民看到這情況感到相當擔憂，認為這樣在馬路中間奔馳非常危險，甚至擔心他下車時可能會翻車。有居民也指出，這種行為不僅危險，而且輪椅本不應該在馬路上行駛。

其他輪椅業者李峻丞解釋，影片中的輪椅肯定經過改裝，因為正常的輪椅一定有四個輪子。他進一步表示，合法的輪椅和電動代步車時速大約在10公里左右，超過這個速度的通常都是不合法的。另外，若是醫療電動代步車，還需要有衛福部的認證標章。

有民眾曾在晚間看到似乎是同款三輪輪椅，當時輪椅上還放了拐杖，旁邊有人陪伴，只有步行速度。不過目前無法確認這是否與白天在路中高速行駛的是同一台輪椅。

草屯派出所副所長陳俊奇表示，該男子所乘坐的輪椅如果是醫療器材及個人輔具，必須遵守行人交通安全規則。如果不在劃設的人行道通行，或是在未劃設人行道的道路上不靠邊通行，將依規定處罰。此外，若查出違法改裝情況，也可處以1200元到3600元以下罰鍰。警方表示將在查證後，依法舉發交通違規。