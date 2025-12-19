疑放鞭炮起糾紛 南投男駕車撞倒鄰居再持刀刺死

（中央社記者蕭博陽南投縣19日電）名間鄉黃姓男子在半夜放鞭炮吵到鄰居，蕭姓男子不堪其擾而報警處理，黃男疑因此懷恨，今天上午趁蕭男騎機車外出時，駕車衝撞蕭男並持刀刺死，隨後黃男報案自稱犯下殺人案。

南投縣政府警察局南投分局今天回應媒體表示，分局勤指中心今天上午接獲1名男子撥打110報案，自稱於名間鄉山腳巷犯下殺人案，立即通報線上巡邏警力到場了解，發現1名男子倒臥路面，立即通報119消防局將這名男子送醫急救，經醫院救治仍宣告不治。

南投分局表示，初步調查死者為65歲蕭姓男子，與犯嫌51歲黃姓男子是鄰居，雙方先前疑有糾紛，黃嫌今天發現蕭男欲騎機車外出，立即駕駛自小客車衝撞蕭男，蕭男倒地後，再持預藏水果刀刺殺導致蕭男死亡。

南投分局表示，黃嫌犯案後自行報案自首，員警到場時，黃嫌也向警方坦承殺人犯行，經南投縣警察局鑑識科採證，於現場查扣作案刀械、車輛，待案情釐清後，全案將依涉犯殺人罪報請南投地方檢察署偵辦。

據了解，黃嫌長期精神狀態不穩，會在半夜放鞭炮吵到鄰居，蕭男不堪其擾而勸阻並報警處理，疑導致黃嫌懷恨在心，今天上午趁蕭男出門時埋伏攻擊，先駕車衝撞，蕭男倒地後，再持刀猛刺胸腔致死。（編輯：謝雅竹）1141219