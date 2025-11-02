疑教「民調低報年齡」挨批要誠實！ 林岱樺：僅說明規則

立委林岱樺1號晚間舉辦首場造勢晚會。（圖／東森新聞）





民進黨高雄市長初選競爭激烈，立委林岱樺1號晚間舉辦首場造勢晚會，致詞時林岱樺情緒激動，為自己的涉貪案喊冤，不過其中有個橋段，主持人在台上，教民眾接到初選民調電話時，要回答自己約28歲，因為在多數民調辦法中，20到30歲能有加權分數，此舉也引來綠營自家人批評，也有意參選的立委邱議瑩，就說民調還是該誠實作答。

有意角逐民進黨高雄市長初選的，立委林岱樺聲嘶力竭，向天公伯啊喊冤，1號舉辦造勢晚會要為自己討公道。

立委（民）林岱樺：「拜託天公伯，給正派的一個人公道，給林岱樺一個公道。」

林岱樺潸然淚下，跟鄉親大吐苦水，不過現場有個橋段引爆爭議。

造勢主持人vs.立委（民）林岱樺：「請問你今年幾歲，（今年28，今年28歲），他是說，請問你今年大約幾歲，（大約幾歲喔），事實上你的年齡，只有你自己知道而已。」

主持人教大家屆時，接到初選民調電話要回答，自己約28歲就是因為20－30歲在多數的民調辦法，都能獲得加權分數，林岱樺陣營也被質疑，是在教選民造假謊報年齡。

立委（民）賴瑞隆：「期盼這段時間，大家兄弟姊妹君子之爭，各自登山各自努力，但是不要傷了和氣。」

立委（民）邱議瑩：「在民調的這個回答上面，應該都還是誠實作答。」

立委（民）許智傑：「民調還是要據實以報，才能獲得客觀事實。」

不過資深媒體人周玉蔻指出廉政會若再不處理，林岱樺涉貪停權問題，而初選民調又不排藍，2026會被大屠殺到剩嘉義縣。

立委（民）林岱樺：「主持人是在舉例說明，並未違反規定，岱樺不會明知故犯。」

民進黨2026高雄百里侯，該由誰出戰各方人馬，積極出招看來免不了一場激烈廝殺。