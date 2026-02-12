疑施工失誤！日下水道成噴泉 水柱一度高達10公尺、交通中斷
下水道成噴泉！日本埼玉縣川口市一處十字路口的下水道當地時間12日上午突然大量自來水噴湧而出，據縣政府稱，事故原因可能是施工單位的失誤，目前正在緊急處理。
據埼玉縣政府消息，12日上午11點前不久，川口市一處十字路口附近，縣政府管理的地下水管突然噴湧而出。噴出的水柱高達約10公尺，淹沒了周圍道路，導致該區域交通中斷。
據悉事發時，縣府委託的施工單位正在更換水管上的一個排氣閥，噴水原因可能是施工單位在施工過程中操作失誤。
所幸這起意外並沒有造成人員傷亡，也沒有造成停水等問題。目前埼玉縣政府正在搶修中，目標是在12日之前恢復。
