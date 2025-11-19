疑早起心情不好 64歲緬甸華僑菜刀砍死妻再投案

cnews204251119a02

CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導

桃園市中壢區傳出離譜殺妻案，1名64歲李姓緬甸華僑，前（17）天上午9時，自行騎機車到中壢警分局內壢派出所，舉起雙手投案，要求員警上銬。中壢警分局表示，李男聲稱上午起床心情不好，拿起菜刀與鐵鎚，活活打死了56歲妻子。警方調查，李男沒有刑案紀錄，也沒有家暴通報紀錄，全案訊後已依殺人罪嫌移送偵辦，並持續釐清犯案動機。桃園地方檢察署檢察官複訊後，也聲請羈押獲准。

桃園地方檢察署表示，前天接獲桃園市警局中壢分局通報，李姓男子殺害配偶案件，旋即指派杜敏瑜檢察官偵辦，會同法醫前往相驗及至現場勘查蒐證，並訊問李姓男子及相關證人。初步調查，李姓男子前天上午8時許，在桃園市中壢區住處，殺害羅姓妻子，而涉有刑法第271條第1項的殺人罪嫌，罪嫌重大而且有逃亡及滅證及之虞。向法院聲請羈押，昨日也經法院裁定羈押。

地檢署指出，受理案件後即刻通知犯罪被害人保護協會桃園分會，由分會派員與家屬聯繫，並關懷家屬提供保護服務。後續偵審程序，也會持續協助陪伴，落實犯罪被害人權益保障。

警方調查，李姓男子為緬甸籍華僑，妻子則是專職家庭主婦，李男才退休約1個月，結婚多年也未傳出感情不睦。當天上午起床後，發現同住的女兒已經出門上班，心情有些不好的他，看見妻子獨自坐在沙發上，竟突然冒出莫名怒火，情緒失控下拿起鐵鎚、菜刀，就攻擊妻子直到她倒地為止。員警獲報趕往現場，羅姓妻子已沒有呼吸心跳。

照片來源：桃園市警方提供

