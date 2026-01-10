疑是地上霜？！ 鹿港老街古宅驚見白色結晶

彰化鹿港老街一棟百年古厝出現神秘白色結晶，引發民眾好奇，承租古宅經營鬆餅店的店主發現，門檻附近出現一絲絲白色結晶物，一叢一叢向外擴散，觸感鬆鬆，嚐起來帶鹹味，奇怪的是僅在靠近地板處出現，其他地方並未發現。店主拍下照片PO網詢問，許多鹿港人秒回，「這是霜！」

鎮公所前課長解惑 「白華」也就是壁癌可能性高

不過，鹿港鎮公所前農業課長許丕和表示，「零下五度到零上四度這個範圍，才有可能結霜就像是『白華』，溫度回升以後它不會消退，甚至有的是鹽晶」。而「白華」就是俗稱的壁癌，由水泥與磚縫中析出的碳酸鈣結晶所致，

近日寒流影響，鹿港清晨氣溫約10度，加上古宅地基可能未鋪設混凝土，濕氣較重，廚房又有製冰機，疑似造成溫差，使人誤以為是地面結霜。許多鹿港人也表示，早年鹿港冬天常見凍霜現象。

白色結晶物不是霜，是壁癌的可能性較高。圖／台視新聞

彰化／戴榮懋 責任編輯／蔡尚晉

