疑晶片鑰匙故障 老夫妻困車內1小時 警消破窗救援

老夫妻受困車內，警消破窗救援。（圖／TVBS）

基隆一對老夫婦出門賞鳥卻意外受困車內長達一小時，原因是轎車晶片鑰匙突然故障導致車輛斷電上鎖。他們原本只是前往基隆拍照觀賞魚鷹，返程時卻遭遇這場驚魂記。儀表板出現警示訊息，車門無法開啟，老夫妻嘗試從行李箱逃生未果，最終消防人員獲報趕到現場，經溝通後破窗救援，幸好兩人均平安無恙。

這對老夫妻當天早上前往基隆拍攝魚鷹，原本愜意的賞鳥行程卻在返程時遇到意外。他們表示，當時只是去了趟洗手間，回來後關上車門準備離開，卻發現車子突然鎖住了。老先生回憶道，儀表板上出現「key」的警示，表示鑰匙無法使用，系統提示他們需要聯絡車廠。在悶熱的車廂內，這對老夫妻曾嘗試自救。老先生提到，他本想根據之前看過的資訊，推倒後座從行李箱逃生，但因找不到椅背開關而未能成功。被困在車內約一小時，兩人擔心會喘不過氣，情況十分危急。

基隆市消防局信二分隊小隊長楊博元表示，由於這台是國外進口車輛結構較為堅固，中控系統無法立即打開，消防人員無法直接開啟後車蓋或車門，只能在獲得車主同意後破窗救援。消防人員先在車窗貼上防噴濺貼紙，再用破壞工具小心切開玻璃，雖然過程中有碎片掉落，但情況緊急顧不了那麼多。經過一番努力，消防人員終於成功拆下車窗，將老夫妻救出。兩人獲救後均表示平安，但這次意外讓他們十分驚恐。事後，老夫妻需要與車廠聯繫，以防類似故障再次發生。這起事件提醒大家，即使是先進的電子系統也可能出現故障，在使用高科技車輛時應有所警覺。

