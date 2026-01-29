疑暖氣起火！ 燒掉平房延燒2戶 租客驚逃腳踝燒傷

台中市 / 綜合報導

台中太平區一間出租平房清晨5點半發生火警， 大火燒穿鐵皮屋頂，濃煙不停往上捲出 ，當時住在裡面的一名陳姓租客，趕快逃出屋外，右腳踝燒傷，他說晚上有開暖氣，睡到一半發現燒起來了，火勢無法控制，更一度燒到隔壁機車行。

平房起火，鐵皮屋頂燒到塌陷，濃濃黑煙，從屋內竄出往天空上捲動，大火更從屋子燒出來燒穿屋頂，消防人員說：「濃煙竄出，有收到嗎。」消防趕到現場，起火平房已經全面燃燒，火勢太大，隔壁平房和一間機車行，都被波及延燒，消防出動電鋸，將鐵捲門鋸開，發現機車行裡面，已經開始燃燒，不少機車被拖出來時，已經被燒壞。

附近居民說：「濃煙很多，所以我們也不能靠近，掃地掃好了，出來看，碰一聲。」附近居民說，這場火警大約在清晨5點半發生，起火的平房，內部幾乎都被燒毀，鄰居說，這間是租給這名陳先生，起火當下，他趕快逃出來右腳踝被燒傷

租客陳先生VS.記者說：「睡到半夜，突然覺得膝蓋熱熱的，暖氣嗎，對，你開暖氣是插電的嗎，對。」陳先生說他晚上睡覺時，有開暖氣，懷疑是暖氣起火導致的，大火不只燒掉他租的平房，更延燒到隔壁兩戶。

台中消防第三隊組長黃智鴻說：「3號開始起火，總共延燒到108巷的1號，還有永豐路的118號。」這場火警火勢相當大，附近居民都被嚇到逃出屋外避難，當時正值上班時間，許多民眾騎車經過，也被這場火警驚嚇，趕快繞道離開，詳細的起火原因，是不是因為暖氣造成的，消防隊會再調查釐清。

