疑暗酸高市早苗面相「尖嘴猴腮、刻薄無福」遭轟！詹惟中道歉了

記者李鴻典／台北報導

日本首相高市早苗「台灣有事論」引發中國強烈反彈，兩國緊張關係升高。命理師詹惟中昨（24）日PO文疑似暗酸高市早苗「尖嘴猴腮、刻薄無福」，引發大批網友撻伐，後來悄悄刪除該文，仍止不住罵聲；詹惟中今（25）天晚間發文道歉，基本上可能沒有講得很清楚，但並沒有惡意，如果有讓你們不高興的話那就再跟大家道歉，但純粹就是一個提醒。

詹惟中今（25）天晚間發文道歉。

詹惟中24日在臉書PO出一張組合圖，可以看到畫面有3人，分別是高市早苗、前德國總理梅克爾與前英國首相柴契爾，並寫下「很多人問我什麼叫做尖嘴猴腮？其實看面相就知道！其中一個才是（面容長相瘦削，刻薄無福）。」網友認為詹是在酸高市早苗，因此留言開嗆，「長得瘦也有錯了嗎現在？」、「老師您這樣判斷有失公允，尤其是對一位向台灣釋出善意的他國領袖，這樣很沒風度！」、「怎麼不算一下習近平的？」、「你怎麼不先照鏡子看看自己？」

後來詹惟中刪除貼文，但學者沈榮欽開轟「可恥的江湖術士，只因高市早苗支持台灣，就連這九流藝人都可以對她外貌羞辱，這個王祿仔的嘴如果可信，現在總統就是韓國瑜了。真正的問題在這樣一位毫無能力、既不能歌也不好笑的下品之人，為什麼也能成為藝人，整日尖酸刻薄胡言亂語，加入拖台灣後腿的行列之中？」

詹惟中發文暗酸高市早苗面相。（圖／翻攝自沈榮欽臉書）

引發風波後，詹惟中25日晚間發文道歉，他寫道「真的很抱歉，基本上我可能沒有講得很清楚，但並沒有惡意，如果有讓你們不高興的話那就再跟大家道歉，但純粹就是一個提醒，畢竟就是個提醒也沒有惡意要傷害誰跟誰，也希望大家能夠多多見諒，以後我會更加小心用詞，謝謝大家」。

