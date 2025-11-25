疑暗酸高市早苗「尖嘴猴腮」被罵 詹惟中道歉強調無惡意！

命理師詹惟中為失言道歉。（圖／FB@詹惟中、達志）

日本首相高市早苗「台灣有事」言論，引發中日關係緊張。在外界熱烈討論之際，命理師詹惟中曾在社群平台發布貼文，疑似暗指高市早苗「尖嘴猴腮」，引起網友批評，貼文隨後被刪除。近日，詹惟中再次發文正式道歉，試圖平息爭議。

針對事件延燒，詹惟中於25日晚間在社群平台發表最新道歉貼文。他表示：「真的很抱歉，基本上我可能沒有講得很清楚，但並沒有惡意。如果有讓大家不高興的話，那就再跟大家道歉。純粹就是一個提醒，沒有意圖傷害任何人，也希望大家多多見諒。以後我會更加小心用詞，謝謝大家。」

為避免爭議，他這次附上了網路搜尋結果，說明「尖嘴猴腮」在面相學上的含義。資料指出，「尖嘴猴腮」是一個帶有貶義的形容詞，主要形容面容瘦削、嘴尖、臉頰無肉的長相，通常被認為象徵「刻薄無福」、「人際關係差」、「心術不正／小人特徵」，屬於傳統面相學的負面評價。

事件起因為，詹惟中在先前貼文中附上高市早苗、前德國總理梅克爾及前英國首相柴契爾的照片，並寫道：「很多人問我什麼叫做尖嘴猴腮？其實看面相就知道了！其中一個才是。（面容長相瘦削，刻薄無福）」。雖未明言指向哪一位，但由於高市早苗近期因台海言論成為話題中心，不少網友認為貼文暗指她，也因此引發評論失當的質疑。

★《中時新聞網》提醒您：民俗信仰僅供參考，請勿過度迷信！

