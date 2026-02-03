疑有人推倒瓦斯! 台中北屯驚傳"瓦斯漏氣"險釀禍

民視新聞／綜合報導

台中市北屯區，凌晨四點多，突然傳出瓦斯漏氣刺鼻味，附近鄰居都覺得很奇怪，查找味道來源，調了監視器才知道，原來有人到防火巷，疑似推倒瓦斯，造成氣體外洩，幸好當時沒有人點火，否則發生氣爆，恐怕會釀成嚴重傷亡！

凌晨四點多、將近五點，一個黑色身影從防火巷出來，接著就看到白煙竄出，煙霧瞬間大到像瀑布一樣，附近民眾聞到刺鼻味道，一開始還不知道發生什麼事情，後來才發現代誌大條，瓦斯桶疑似被人推倒，瓦斯氣體不停噴發出來。

附近民眾：「就把瓦斯桶弄倒還怎麼樣，有聲音啦，只是那個頭就是，瓦斯桶的頭不是掉了嗎，開了然後那瓦斯整個漏出來，味道很重啊，飄到他們家都有味道啊，那還好都沒人點火。」

附近民眾：「那個氣體的時間蠻久的，我一直跟老婆講說奇怪，那個味道一直都在，跑到三樓也聞到。」





嚇！住宅區飄瓦斯味！ 台中北屯驚傳瓦斯漏氣

附近民眾說，瓦斯漏氣的味道，連住家三樓都聞得到。









事發地點就在台中市北屯區，一處住宅區，防火巷內的瓦斯桶接頭脫落，瓦斯全漏光光。附近民眾從監視器畫面，看到附近某戶嫁出去的女兒，案發當時出現在防火巷。

北屯區水湳里長賴進堂：「她有嫁出去，然後有一些關係不很OK，所以媽媽就叫她不要回來，已經有一段很長時間沒有回來，這次回來的話，就可能情緒也不是很穩定，那就是可能就是，她媽媽可能又有口角什麼。」

台中第五分局水湳所長涂嘉佑：「疑似有人推倒瓦斯桶，造成氣體外洩，疑涉有影響公共安全等情，本分局已於2月2日，依規定受理報案。」





嚇！住宅區飄瓦斯味！ 台中北屯驚傳瓦斯漏氣

警方接獲報案到場了解，鄰居口中，疑似放倒瓦斯桶的女子，警方與她言談之間，看不出異樣。（圖／民視新聞）









兩名員警當天清晨到場時，還有遇到鄰居口中說的這名女子，當時她就跟沒事人一樣，跟警方應答，看不出異樣。究竟是誰推倒瓦斯桶造成瓦斯外洩，警方還要進一步釐清！





《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！

