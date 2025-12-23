疑有第3波攻擊！張文「第二基地」和港女箱屍案同現場

凶嫌張文。（圖／東森新聞）





台北隨機攻擊事件，警方繼續追查凶手張文數位足跡，發現他的行動計畫遠比想像中更周密，而墜樓身亡似乎並非他計畫中的終點。這名在外界眼中幾乎沒有社交生活的孤狼，不僅精通利用隱密通訊軟體規避追蹤，甚至在死亡前還預訂下一個棲身之所，而該旅館正是2018年時，轟動台港的香港情侶箱屍案現場。

台北捷運隨機攻擊案造成4死11傷的慘劇，警方調查發現，張文從9月底開始就完全沒有任何通聯記錄，其通訊軟體好友名單僅有房東與房仲，營造出極端的社交斷層。然而，網紅四叉貓從他過去的大專研究計畫書中尋獲電子郵件帳號，進而發現他曾註冊高度隱密的通訊軟體Discord。資安律師徐仕瑋分析，這類軟體多採私人招募與匿名制，加入群組需經過審核，這也成為警方追查背後是否有共犯或偏激群組的巨大障礙。

廣告 廣告

專案小組再透過訂房網站發現，張文在事發前早已預訂了中山區另一家旅館，入住時間為12月25日至27日，正好橫跨整個耶誕節。這個線索讓警方強烈懷疑，張文原先可能打算在節慶人潮聚集時發動第3波攻擊，而他後來的墜樓身亡極可能是脫離計畫的意外。巧合的是，該間旅館竟就是2018年香港情侶箱屍案事發地點，同一個犯罪現場，在多年後再度與重大命案產生關聯。

為了徹底釐清張文的犯案動機與金流，警方目前已經正式設立檢舉專線，呼籲民眾若對張文的交往對象或行蹤有任何線索，請撥打02-23817263或110提供情資。與此同時，由於這起隨機攻擊事件對社會大眾造成嚴重的心理衝擊，許多市民表示路過事發地點仍會感到恐慌與不安，台北市政府社會局對此也迅速做出反應。

東森新聞關心您

犯罪行為，請勿模仿

更多東森新聞報導

張文還有第3波攻擊？聖誕節預訂3天住宿 地點曝光

他PO文談張文：為何不跨年開車撞人？遭檢聲押

中國媒體預知張文墜樓？微博時間顯示機制 真相曝光

