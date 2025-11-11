疑服用安眠藥後上路! 女自撞號誌燈桿車輛"空轉冒煙"

中部中心/王俞斐、邱俊超、李文華、林韋志 苗栗-彰化報導

苗栗有女駕駛，疑似服用安眠藥後，開車上路，自撞號誌桿後，車輛不斷空轉冒煙，巡邏員警見狀，趕緊破窗將人帶下車，由救護人員送醫治療；另外在彰化彰南路，有駕駛疑似因為視線死角，轉彎時撞上行人庇護島，這已經是相同路段，第八次發生擦撞庇護島事故。





女子疑似服用安眠藥後上路 自撞號誌燈桿車輛"空轉冒煙"(圖/員警提供)









小客車撞上人行道上的號誌桿，車門上鎖，車輛持續空轉，冒出陣陣白煙，巡邏員警見狀，趕緊破窗救人。女駕駛神情恍惚，面對警方詢問，有些答非所問，絲毫沒察覺，自己闖下大禍。就怕車輛再移動暴衝，員警趕緊請駕駛下車，並且通知救護人員，將人送醫。自撞車禍，發生在10日下午，苗栗竹南鎮環市路三段，洪姓女子自述駕車前，曾經服用安眠藥，才會導致精神不濟。

男子疑似視線死角撞上行人庇護島 直呼都是A柱死角的錯(圖/民視新聞)









在彰化，也有驚險瞬間，藍色小貨車綠燈左轉，疑似因為視線死角，猛力撞上行人庇護島，車輛一度傾斜，看似就要翻覆，駕駛拚盡全力，才將車身回正。駕駛無奈，直呼都是A柱死角的錯。事故地點，在彰化市彰南路一段上，今年四月才剛完成道路改善工程，在15處路口設置庇護島，至今卻已經發生八起擦撞事故。





彰南路一段上15處路口有設置庇護島 至今已經發生八起擦撞事故(圖/民眾提供)









庇護島設置的本意，是保障行人通行安全，不過車輛擦撞事故頻頻上演，駕駛轉彎時，恐怕還是得更留意，減速慢行，才能杜絕事故發生。









