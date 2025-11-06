疑未標示小麥恐致過敏！哈根達斯召回黑巧克力冰淇淋棒

美國知名冰淇淋品牌哈根達斯（Häagen-Dazs）。（圖／達志／美聯社）

美國知名冰淇淋品牌哈根達斯（Häagen-Dazs）近日因潛在過敏風險，宣布召回部分批次的黑巧克力迷你冰淇淋棒。生產商德萊雅冰淇淋公司（Dreyer’s Grand Ice Cream, Inc.）指出，這些產品可能含有未標示的小麥成分，對小麥過敏或高度敏感者可能造成嚴重甚至危及生命的反應。

據美國食品暨藥物管理局（U.S. Food and Drug Administration, FDA）公告，受影響產品為「哈根達斯黑巧克力迷你冰淇淋棒」（Häagen-Dazs Dark Chocolate Mini Bars），6入裝，批號為LLA519501，有效期限至2027年1月31日。

德萊雅公司追蹤後發現，該批產品曾於多州的克羅格（Kroger）及巨鷹超市（Giant Eagle）銷售。克羅格門市涵蓋全美29州，包括加州、德州、伊利諾、俄亥俄與華盛頓等；巨鷹則分布於印第安納、馬里蘭、俄亥俄、賓夕法尼亞及西維吉尼亞五州。

公司與FDA合作進行召回，並強調其他哈根達斯產品或批次並未受到影響。

德萊雅在聲明中表示，問題可能出現在生產初期，「含小麥的原料被誤封入錯誤包裝」，導致標籤上未顯示小麥成分。該公司正持續進行內部調查，以釐清製程問題。

截至11月4日，尚未接獲任何疾病或過敏反應通報。德萊雅強調：「產品的安全、品質與完整性是我們的首要任務，對於造成的不便，我們深表歉意。」

當局呼籲所有對小麥過敏或敏感的消費者切勿食用此產品，應立即丟棄，或退回原購買商店以獲全額退款。

