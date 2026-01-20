疑未注意燈號提前左轉 砰！轎車被公車攔腰撞上

彰化縣 / 綜合報導

驚險畫面！下班時間，彰化市一處路口，一輛轎車左轉時，被對向直行的客運公車攔腰撞上，轎車當場旋轉180度，右側車門嚴重凹陷毀損，客運的右邊車燈和保險桿，整個撞掉，目擊民眾嚇得驚叫，幸好客運上沒有乘客，雙方司機也都沒有受傷，由於這處路口是多時相號誌，轎車駕駛疑似未注意號誌燈，提前左轉，被公車撞上。

綠燈路口，一輛黑色轎車左轉，對向一輛客運公車疾駛而來，剎車不及撞了上去。目擊民眾說：「唉喲，喔。」轟然巨響，把目擊民眾下了一跳，強大撞擊力，轎車被撞得當場轉了180度，右後車門嚴重凹陷毀損，而客運的右邊車燈和保險桿，也整個撞掉，當時正值下班時間。

彰化市金馬路上車流量大，轎車左轉時，被客運撞上。記者VS.附近民眾說：「那個遊覽車(公車)停在這裡，停在旁邊而已，(有看到車上有人嗎)，沒有。」

由於這處路口是多時相號誌，左轉綠燈並不是雙向同時亮起，而轎車疑似沒有注意號誌燈，看到對向車輛左轉，也跟著轉。大竹派出所長黃信勳說：「現場為直行公車與轉彎自小客車發生碰撞，公車上無乘客，雙方駕駛沒有受傷，酒測值均為0，後續肇事責任尚待釐清。」

幸好當時公車上沒有其他乘客，警方調查，雙方駕駛沒有受傷，也沒有酒駕，疑似沒有注意多時相號誌釀禍，事故責任還要進一步釐清。

