疑未注意號誌! 公車路口追撞"6車連環撞"釀3傷

南部中心／林俊明、陳姵妡 台南報導

31日上午11點多，台南一輛公車疑似沒注意到前方路口亮起紅燈，行駛到路口時來不及剎車，直接追撞前方汽機車，導致兩台轎車、六台機車連環撞，所幸三名受傷騎士送醫後都沒有大礙。

台南一輛公車疑似沒注意到前方路口亮起紅燈，行駛到路口時來不及剎車，導致兩台轎車、六台機車連環撞。（圖／民視新聞）

公車看到前方車輛，正在停等紅燈，第一時間先放慢速度，看似準備停下，沒想到下一秒又忽然往前暴衝。目擊民眾：「這邊很嚴重兩個人受傷，然後連撞好幾台。」前方多輛汽機車，全被波及，被追撞的白色轎車，引擎蓋扭曲掀起，公車車頭旁還有多部機車交疊，嚇得附近居民通通跑出來看。目擊民眾：「前面兩台轎車在那邊停紅燈了啊，就後面那個公車，來沒有剎車就直接撞下去，砰砰砰。」台南仁德區新田里長王俊傑：「有撞到五輛機車兩台轎車，剛開始的時候，我們以為人是在車下，幸好人都噴走，沒在車底下大概是這樣。」

公車追撞事故，造成2台汽車跟6台機車連環撞，三名騎士緊急送醫。（圖／民視新聞）

一度以為有騎士卡在車底下，但幸好只是虛驚一場，意外發生在台南仁德區民安路一段、中正路口，疑似是公車駕駛剎車不及，才會衝撞前方停等紅燈的車輛，造成2台汽車跟6台機車連環撞，三名騎士緊急送醫。台南警歸仁分局副分局長林逸新：「發生大型公車，因前方路口紅燈剎車不及，致追撞前方停等汽機車之交通事故，本案遭追撞之2部汽車6部機車，以及公車之駕駛人酒測值均為0。」興南客運副理洪源隆：「針對本公司駕駛，今早疑未保持安全間隔發生肇事，本公司已配合警方進行後續調查，相關理賠也會在第一時間啟動。」幸好送醫民眾，傷勢無大礙，但公車駕駛無酒駕情事，為何會來不及煞停肇事，還得等警方進一步調查釐清。

