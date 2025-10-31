疑未注意車前狀況！北市大安轎車後方猛撞 騎士慘遭噴飛

新北市 / 綜合報導 今(29)日早上7點多，新北市蘆洲區中山一路上，一輛休旅車不明原因撞進超商，嚇壞附近民眾，根據了解車上的黃姓駕駛載著爸爸媽媽還有妹妹，準備到菜市場買菜，但因為駕駛前一晚吃了助眠成分的感冒藥，早上開車時疑似精神不濟造成車禍，造成後座爸爸頭部擦挫傷送醫，所幸這次事故沒有造成其他人員傷亡，而事故詳細肇責警方持續釐清。銀色休旅車從路口駛出，接著他絲毫沒有減速，直直的衝上人行道，有撞進超商大門，一旁騎士見狀全都看傻，駕駛可能也嚇到了，又緩緩將車輛，倒車開了出來，撞擊聲驚動了附近住戶，立刻拿起手機拍下，這誇張場景，警消事後也獲報到場準備進行處理。同時呼叫拖吊車將車輛拖走，突如其來的車禍也讓附近店家嚇了一跳，附近店家說：「嚇一跳，沒發生過這麼嚴重的，撞進去店裡面的，一連串的撞擊聲，抬頭看就車子已經插在，超商的自動門那邊。」車輛撞進超商的事故，發生在今日上午7點多，新北市蘆洲區中山一路上，回到現場超商大門整個被撞凹，工程人員也在門口清理玻璃碎屑而一旁人行道上還有被撞毀的單車回收站。根據瞭解，55歲黃姓駕駛載著爸爸媽媽還有妹妹，準備出門去菜市場買菜，但因為前一晚吃了，有助眠成分的感冒藥，疑似精神不濟才造成車禍，新北市蘆洲分局交通組警務員林右旻說：「該小客貨因不明原因失控，以致UBIKE歸還站部分受損，及超商玻璃門碎裂，小客貨後座傷者一名，送往市立三重醫院就醫。」整起事故只有，後座乘客駕駛的爸爸，頭部擦挫傷送醫，沒有其他人員受傷，對此超商有回應，櫃檯人員都平安，目前會盡速修復盡速營業，但突然車輛撞車商，著實讓附近民眾嚇得不輕。 原始連結

華視影音 ・ 1 天前