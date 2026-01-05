疑未注意車前狀況！ 左轉撞行人 婦遭撞飛搶救中

高雄市 / 綜合報導

49歲的洪姓男子，昨(4)日下午3點多，開車行經高雄鳳山區博愛路、鳳松路口，左轉時和一名走在行穿線上的80歲葉楊姓婦人發生碰撞，猛烈撞擊，人噴飛倒地，當場意識不清緊急被送醫搶救，警方調查，駕駛沒有酒駕，初步研判是沒有注意車前狀況才會導致車禍發生。

婦人邁開步伐，走在行穿線上，結果走不到一半，突然被一台左轉車輛撞上，猛烈撞擊，婦人當場噴飛倒地不起，眼看闖禍了，駕駛好緊張，趕緊下車查看對方傷勢，北門里長謝秀霞說：「他沒有路口優先禮讓行人，雙腿骨折，骨盆也裂開，家境狀況不是很好。」

整起車禍意外就發生在昨日下午3點多，高雄鳳山區博愛路、鳳松路口，49歲的洪姓駕駛左轉時，婦人疑似走進他視線盲區，加上未注意車前狀況，才發生碰撞意外，80歲的葉楊姓婦人全身多處擦傷，意識不清，兒子接獲消息趕赴現場，難掩激動情緒，站在旁哭紅雙眼，救護車也將人送醫搶救，高雄鳳山分局文山所長何佳龍說：「洪男酒測值為0。」

實際重回這個路口，不論是行人還是腳踏車騎士，儘管有專用道還是會左看看右看看，但拍攝現場又直擊，右轉車輛和直行機車發生碰撞，婦人倒地被壓在機車底下，其他民眾說：「很危險常常出車禍，本來你要轉彎就是要注意有沒有行人，轉彎的車很快，車禍的頻率比較高，行人被撞的是昨天(4日)那一件是比較悚動對啊。」

北門里長謝秀霞說：「比較建議這邊就是設一個左轉專用號誌。」由於這個路口車流量算大，車禍頻傳情況，當地里長也張貼告示牌，提醒駕駛人務必放慢速度，避免發生意外。

