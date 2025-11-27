疑未用「阻燃網」！ 宏福苑火蔓延快 港警搜公司文件、逮3人

香港宏福苑惡火，是屋齡超過40年的住宅，正進行超過13億台幣的維修工程，由「宏業建築工程」公司負責，但是在外牆棚架疑似使用易燃材質，導致火勢蔓延速度「異常得快」，港警今(27)天逮捕公司3名涉案人員。

香港宏福苑大火疑工程未用防火材質人為釀禍。(圖／達志影像美聯社)

香港宏福苑惡火事件引起國際關注，這是屋齡超過40年的集合住宅，正進行超過13億台幣的維修工程，由「宏業建築工程」公司負責施工。然而，工程中疑似使用易燃材質於外牆棚架，導致火勢蔓延速度異常快速。港警已於27日逮捕公司3名涉案人員，包括2名董事及1名工程顧問，並以涉嫌過失殺人罪名進行調查。

港警27日一早搜查「宏業建築工程」公司辦事處，帶走電腦及相關大量文件等證物。該公司負責的大埔宏福苑維修工程總值高達3.3億港元，但現在被指控在外牆部分使用的建材疑似未達防火標準。這場火災於26日下午開始後迅速失控，並延燒至周邊大樓，造成嚴重損失。

香港保安局長鄧炳強表示，他們發現大廈的外牆保護網、保護膜、防水帆布或塑膠布在著火後的蔓延程度，比合規格的物料遠為猛烈且蔓延得快，這種情況是「不尋常的。」香港新界北區高級警司鍾麗詒指出，在未受火災影響的建築物內，每層樓靠近電梯大廳的窗戶外都安裝了發泡膠包封，而這種材料具有高度易燃性。

港媒調查發現，維修工程公告中明確提及使用「發泡膠板」貼在外牆玻璃窗上。工程棚架使用的易燃材質與正規的防火阻燃網之間的主要差別在於價格。港九搭棚工會理事長何炳德解釋，一張具有阻燃功能的維修棚網價格為90港元，而沒有阻燃功能的普通網僅需50多港元。他還提到，阻燃網在陽光曝曬後容易變脆，通常只能使用一次就必須丟棄，而普通網則可以重複使用。

棚架阻燃網與普通網的價差約為台幣160元，這看似微小的差額卻導致巨大的人命損失，目前正朝刑事方向調查，香港特首李家超表明將追究相關法律責任。

