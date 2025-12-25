疑朱孝天爆料登熱搜！截圖自曝鳥巢、巨蛋假唱 真假有待證實

近日F4的合體演出缺席風波持續延燒，疑似朱孝天在粉絲群組中的爆料引起關注。疑似朱孝天自曝因耳朵噪音傷害導致耳鳴，在演唱時會走音，並聲稱小巨蛋和北京鳥巢的演出都經過修音處理，引發各界熱議。此話題迅速登上微博熱搜榜首位，但訊息真實性尚待確認。

朱孝天無緣參加F3巡演跟新歌。（圖／翻攝自朱孝天小紅書）

多張截圖在微博瘋傳，朱孝天疑似在個人粉絲群組中直接回應了「假唱」問題，表示自己因耳朵有「噪性傷害」導致持續性耳鳴，唱歌時會走音，但強調絕對不能欺騙消費者。他進一步爆料指出，在台北小巨蛋和北京鳥巢的演出其實都走音了，但放出的影片中聽不出來，並暗示粉絲可以琢磨其中的含意。

截圖中，朱孝天提到：「我不適任於這次的演出，我覺得你是可以直接告訴我的，然後我們可以有一個配合嘛。」群組內還出現呼籲粉絲截圖傳播的訊息。這些內容迅速在社群媒體上流傳，相關話題登上微博熱搜。然而，由於朱孝天本人尚未公開證實，這些截圖的真實性仍有待確認。

五月天阿信盼望有朝一日F4能以完整體開唱。（圖／相信音樂提供）

網友對此事反應強烈，有人批評：「自己沒本事巡演，還想要怪誰」、「體面一點吧，不然只會被看笑話」。值得注意的是，去年5月上海市文化和旅遊局執法總隊曾公布官方調查結果，未發現五月天在2023年上海舉辦的8場演唱會存在假唱違法行為。對於這次風波，唱片公司暫時沒有回應。而五月天主唱阿信則在平安夜發文表示：「世界總是有點吵雜，人生舞台難免踏空。」從最初的互相攻擊，到舞台事故，再到現在的爆料，這段關係的變化讓人感嘆有些情義的消逝實在始料未及。

