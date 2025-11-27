「疑棚架網釀禍」香港宏福苑大火 住戶曝颱風季後曾重鋪：當時不覺得有問題

即時中心／綜合報導

香港新界大埔「宏福苑」在昨（26）日下午發生大火，延燒近24小時，目前已知造成44人死亡，另有多人失蹤。有社區住戶在今早的電台節目中指出，他所居住在率先起火的宏昌閣，收到消息時並不在家，本以為灑水便可撲滅，豈料火勢蔓延開來，最終釀成大火。他透露，今年颱風季吹走了宏福苑外牆的大量棚架網，事後雖然重新鋪設，但不清楚是否具備防火和阻燃功能。

綜合港媒報導，居住在宏福苑的鄧先生今早在香港商業電台節目《在晴朗的一天出發》中表示，昨（26）日在公司觀看電視直播時，起初以為火勢會很快被撲滅；幸好他和家人事發時都在上班或上學，大家都平安無事。他透露，今年的颱風季吹走了宏福苑外牆的大量棚架網，事後雖然有重新鋪設，但他和鄰居都不清楚重鋪的棚架網是否具備防火和阻燃功能。「鋪設完畢後，並不會立刻覺得棚架網會有問題。」

鄧先生提到，昨天下午得知宏福苑發生火警，首先起火的「宏昌閣」大樓正是他居住的那一棟；他想過返家查看，但想著「也做不了什麼，而且也進不去」，於是繼續觀看直播。到了下午5點左右，看到住戶群組陸續有人通報是否還有人被困，並且陸續出現社區支援的訊息。

由於親友都住在附近地區，鄧先生和家人能夠暫時借住，並未前往政府安排的庇護中心，但他仍需購買日用品以便梳洗；同時他希望孩子能繼續上學，因此也為孩子買了新衣服。鄧先生感嘆，「很多事情要處理，真的蠻忙的。」

香港消防人員持續對宏福苑大火進行灌救。（圖／美聯社提供）

關於宏福苑的環境，鄧先生說明，該社區屋齡已有40年以上，「看到很多鄰居說從小住到大，從出生住到現在」；過去他曾參與業主立案法團（如同台灣的區分所有權人大會與管委會綜合體，但具法人身份）所舉辦的業主大會，有注意到出席者多為年長住戶。

傳出有工人曾在維修工程期間吸煙，鄧先生對此表示，住戶群組不時有人張貼照片或影片，指控工人吸煙；雖然沒有親眼目睹，但「我傾向是真的」，並提到偶爾會聞到單位外有煙味。他期望政府和相關單位能妥善安排居民的住房需求，並盡力搜救仍然失蹤的住戶。

