即時中心／綜合報導

香港新界大埔「宏福苑」在26日下午發生嚴重大火，截至今（28）日上午6時已造成94人死亡，78人輕重傷、其中12人命危，另有近300人失蹤；消防部門預計今日上午9時完成對7座大樓所有單位的破門搜救工作，確保無人受困。不過大火也引發香港民眾對外牆防護網（圍網）安全隱患的關注，各行政區陸續傳出多個屋苑開始拆除圍網的消息；更有居民剪取圍網樣本進行燃燒測試，結果發現「一觸即燃」，顯示其阻燃性能不佳。

廣告 廣告

不少香港民眾發現，部分正在進行維修的大廈，包括黃埔花園、屯門怡樂花園及石籬怡勝花園，於昨日一早突然拆除圍網。其中，屯門怡樂花園的大型維修承辦商，同樣是負責宏福苑工程的「宏業建築工程」，居民將拆下的圍網進行取樣測試，發現極易燃燒；此外，怡勝花園居民同樣進行燃燒測試後，也發現圍網的阻燃能力不足。

快新聞／「疑棚網釀禍」香港宏福苑大火已94死 多處屋苑開拆、居民自測「一觸即燃」

屯門怡樂花園的大型維修承辦商，同樣是負責宏福苑工程的「宏業建築工程」，居民將拆下的圍網進行取樣測試，發現極易燃燒。（圖／翻攝自Threads @ aircanadalinus）

而位於新界沙田西北部的火炭，作為香港第一期居屋「穗禾苑」目前正進行維修工程，居民同樣擔憂圍網帶來的消防風險；中科監察主席潘焯鴻在去年便曾指出，已有居民自行對棚架圍網進行抽樣測試，結果顯示當時的圍網並無阻燃能力。

然而，今日有網友再次剪取樣本測試，發現該塊圍網確實具備阻燃能力。負責穗禾苑工程的承建商在去年向法院控告潘焯鴻，指控其涉嫌影射該公司參與穗禾苑業主立案法團的圍標活動。

原文出處：快新聞／「疑棚網釀禍」香港宏福苑大火已94死 多處屋苑開拆、居民自測「一觸即燃」

更多民視新聞報導

高市早苗稱無權認定台灣地位 他解析：不承認台灣屬中國一部分

火車撞人！中國雲南1列電車「高速衝撞鐵道工」 11人慘死

民眾黨吳皇昇參選中市北屯區議員 江和樹超不爽罵「XX黨」

