疑機械故障！525萬蓮花跑車撞北宜公路護欄 車主富二代身分遭起底

北宜公路今（3）日早上發生一起自撞事件，一名50歲賴姓男子駕駛525萬藍色蓮花跑車，行經北宜公路45.6公里處時，疑似機械發生故障，導致賴男失控撞上護欄，所幸賴男僅頸部輕微拉傷，並無生命危險，事故原因仍待警方進一步釐清，而賴男的身分也遭起底。

價值525萬的蓮花跑車車頭全毀。（圖／翻攝畫面）

據悉，新北市警方在今日上午8時獲報，坪林區北宜公路45.6公里處發生自撞事件，警消到場後，發現一輛由賴男駕駛的藍色雙門跑車2024款Lotus Emira，排氣量1991cc渦輪增壓，最大馬力可達365hp，新車要價525萬的蓮花跑車車頭全毀、橫停在路中，而賴男因此頸部拉傷，由救護車送往北市萬芳醫院治療。經酒測，賴男無酒精反應，目前依規調閱監視器，釐清肇事原因。

賴男的身分也隨之起底，據悉，他是國內超跑俱樂部會員，也是國內的自創服飾品牌富二代，在公司內擔任執行總監；今日與另2名跑車車友出發前往宜蘭，疑似因機械故障，導致煞車失靈，自撞護欄。

