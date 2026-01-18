中部中心/綜合報導

中天電視台主播林宸佑，涉嫌違反國安法，遭裁定羈押禁見，整起案件會被揭發，與日前軍人拍攝五星旗投共影片有關，其中一名海軍陸戰隊陳姓中士，拍攝投誠影片，收受20萬還交付國防機密。該名陳姓中士，老家在南投埔里，家人透露他經濟壓力大，當兵十年卻沒有存款，疑似向地下錢莊借錢，才會缺錢花用。

疑欠地下錢莊錢! 海軍陸戰隊中士拍"投共片"換20萬報酬(圖/翻攝網路)





社群軟體發文寫下，寧可正而不足，不可邪而有餘，還曾轉發，中華民國海軍陸戰隊，相關文章，並且寫下從軍的點點滴滴，直喊心裡很感動，永遠忠誠。字字句句，看似真誠，但沒想到這名海軍陸戰隊陳姓中士，卻和中天新聞記者林宸佑，捲入同一起爭議，他拍攝投誠中國影片、交付國防機密，並收受20萬元，遭到羈押禁見。

家屬透露陳姓中士畢業後從軍 但十年來幾乎沒有存款還常開口要錢(圖/民眾提供)





家屬透露，陳姓中士單親，國中畢業後，離開南投埔里到草屯就學，畢業後怕他誤入歧途，因此從軍，但十年來幾乎沒有存款，還常開口要錢，昔日同學則透露，陳姓中士在校交友正常，但耳聞財務似乎，出現危機。

陳姓中士身為軍人，本該保家衛國 卻洩漏國家機密(圖/翻攝網路)





陳姓中士，為何急需用錢，細節親友皆不清楚，只是身為軍人，本該保家衛國，這回卻洩漏國家機密，還拍攝投誠影片，一步錯，步步錯。





《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」

