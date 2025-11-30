疑欠1萬！ 新竹城隍廟小吃店工讀生遭砍「臟器外露」

新竹城隍廟知名小吃攤內，一名17歲工讀生因為欠下1萬多元債務，29日深夜，陳姓債主帶人上門尋仇。（圖／東森新聞）





新竹城隍廟知名小吃攤內，一名17歲工讀生因為欠下1萬多元債務，29日深夜，陳姓債主帶人上門尋仇。不僅動手毆打，還持開山刀攻擊，導致工讀生臟器外露，幸好術後脫離險境。只是動手的4名惡煞，加上接應的4名同夥，當下隨即鳥獸散，還分兩車逃逸。警方以車追人，火速在4小時內通通將人逮捕。

4名惡煞在小吃店門口徘徊，鎖定裡頭一名工讀生，二話不說上前談判，還帶上刀械動手砍人，沒幾分鐘的時間，工讀生滿身是傷，倒臥在血泊中。

廣告 廣告

救護人員：「膝蓋，他的膝蓋有受傷，膝蓋，膝蓋這邊。」

工讀生全身好幾處刀傷，甚至臟器外露意識模糊，救護人員到場，先用繃帶固定緊急送醫。救護人員：「學長你幫我抓他腋下，對對對，好來123。」

砍人案件就發生在29日晚間9點多熱鬧的新竹城隍廟商圈，在知名小吃攤打工的17歲工讀生，疑似積欠1萬元債務，陳姓債主兄弟檔多次討錢未果，帶上6人前往討債，一言不合出手痛毆，還抽出預藏開山刀朝他猛砍。

附近店家：「就砰砰砰大家往外跑，（是砍到哪裡），好像腰部這邊，（是店員被砍還是客人），他們的員工。」

這一砍，工讀生全身刀傷，最嚴重的就是腹部，遭砍到臟器外露意識不清，幸好手術順利暫時保住一命。警方：「誰開車的，車誰開的。」

動手的4名嫌犯，加上接應的4名同夥，犯案後當場鳥獸散，分兩車逃逸，警方調閱監視器以車追人，陸續將8人查緝到案。

第一分局偵查隊隊長張勝雄：「陳姓主嫌一人，持刀砍傷被害人後，其餘等人見狀駕車逃逸，案經專案小組積極追查，於4小時內循線查獲，陳姓犯嫌等人到案說明。」

為了1萬多元債務，將人砍到臟器外露，8名嫌犯對於犯行坦承不諱，這回跑到人來人往的城隍廟討1萬，真的還是另有隱情，警方得繼續查。

東森新聞關心您

暴力行為，請勿模仿

更多東森新聞報導

獨家／電梯檢測重量不用砝碼！真人上陣 越重時薪越高

工讀生恩愛店經理猝逝！他被控逼吃避孕藥害死 判決出爐

大熱天打工免曬太陽！爽待冷氣房餵養換水爭當「烏賊保母」

