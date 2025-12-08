疑欠21萬元喊打折遭拒！ 男持雙鋸砍「輪椅債主」

疑欠21萬元爆發衝突，男持雙鋸砍「輪椅債主」。（圖／TVBS）

新北市中和街頭日前發生一起駭人聽聞的暴力事件，一名67歲張姓男子因債務糾紛，竟持兩把摺疊鋸在民德公園附近大馬路上，攻擊坐在電動輪椅上的73歲辜姓債主，導致辜姓老翁手腳受傷，同時也波及一名60歲林姓友人。警方接獲通報後迅速趕抵現場，立即將嫌犯逮捕，並查扣犯罪工具。據了解，這起暴力衝突疑似源於21萬元的債務糾紛，嫌犯已被依殺人未遂及傷害罪嫌移送法辦，並被法院裁定羈押。

事發當時，大批警察迅速趕到民德公園現場，只見有人蹲坐在地上。原來就在警方抵達前，一名男子手持鋸子衝上大馬路，跑到對向車道，朝坐在電動輪椅上的人不斷揮砍。警方到場後火速將嫌犯制伏，並在現場查扣了兩把摺疊鋸，同時將圍觀的人帶上警車。

目擊民眾表示，看到有人拿著很長的白鐵工具進行砍人行為，導致被害人流血。據附近居民透露，這起事件與賭博有關，嫌犯輸了錢沒有能力償還，想要向債主商量打折還款，但遭到拒絕，因而引發衝突。

這起光天化日下的街頭濺血事件，起因是67歲張姓男子疑似欠73歲辜姓被害人21萬元，當天前往公園與對方討論還錢事宜。然而，雙方談判不成，張姓男子竟然拿出鋸子砍向坐在電動輪椅上的辜姓債主，造成七旬老翁手腳受傷，站在旁邊的60歲林姓友人也被波及，兩人都緊急送醫治療。嫌犯落網後被依殺人未遂以及傷害罪嫌移送新北地檢署，經訊問後被法院裁定羈押。這起驚悚事件引起眾多民眾圍觀，但當時沒有人敢靠近，深怕無辜被牽連。

《TVBS》提醒您：

◎拒絕暴力 請撥打110

